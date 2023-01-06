В последние недели слухи связывали «Спартак» с полузащитником Неманьей Максимовичем, выступающим за испанский «Хетафе». Впрочем, московскому клубу вряд ли удастся подписать 27-летнего серба. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашим данным, сторонам не удаётся договориться о сумме трансфера. «Хетафе» требует за Максимовича не менее 6 миллионов евро. Это условие «Спартаку» не подходит.

В чемпионате Испании сезона 2022/2023 Неманья Максимович провёл 12 матчей. В них полузащитник не отмечался результативными действиями. Цвета «Хетафе» серб защищает с лета 2018 года.