Несколько дней назад должность главного тренера «Краснодара» занял Владимир Ивич. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 45-летний сербский специалист будет зарабатывать в стане «быков» около 1 миллиона евро в год. Увеличить свой заработок Ивич сможет за счёт бонусных выплат. Они привязаны к результатам, а именно к попаданию команды в топ-4.

Владимир Ивич, напомним, ранее работал в греческом ПАОКе, «Маккаби» (Тель-Авив), и «Уотфорде». Теперь серб попробует себя в чемпионате России.

После первой части чемпионата «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице.