В главных слухах недели главным героем будет Криштиану Роналду, который на днях был представлен как футболист «Аль-Насра». Вы узнаете, при каких условиях Роналду может вернуться в Европу, какие полномочия звёздный португалец будет иметь в Саудовской Аравии, и почему Криштиану поругался с агентом Жорже Мендешем. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду вернётся в Европу

На своей первой пресс-конференции в «Аль-Насре» Криштиану Роналду заявил, что его путь в Европе подошёл к концу. Есть информация, что 37-летний форвард лукавит. По слухам, Роналду ещё может вернуться в Европу, причём произойти это может уже через полгода. Сообщалось, что у португальца будет возможность перебраться в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» финишируют в зоне Лиги чемпионов. Важно отметить, что английским клубом с недавних пор владеет консорциум, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии.

Роналду сможет увольнять тренеров

Слухи говорят о том, что полномочия Криштиану Роналду в «Аль-Насре» будут куда более широкими. Они якобы не будут ограничиваться стандартными функциями футболиста. Так, по данным СМИ, Роналду сможет принимать многие ключевые решения, в частности – увольнять тренеров команды, если, по его мнению, они будут работать плохо. Руди Гарсии самое время напрячься.

Причина конфликта Роналду с агентом

Похоже, Криштиану Роналду и агент Жорже Мендеш разошлись. Трансфером португальца в «Аль-Наср» занимался его менеджер Рикардо Регуфе. Поговаривают, что между Роналду и Мендешем произошёл конфликт. Звёздный форвард якобы не принимал ситуацию, которую ему доносил агент. Криштиану не мог понять, почему он не может найти другой клуб в Европе. Более того, Мендеш якобы советовал португальцу остаться в «Манчестер Юнайтед» и принять второстепенную роль в команде при Эрике тен Хаге. Этот совет вызвал у Роналду раздражение.

Роналду поставил трансферную цель «Аль-Насру»

И снова о полномочиях Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Если верить тому, что португалец сможет увольнять тренеров, то новость о советах форварда по трансферным делам смотрится вполне себе логично. По слухам, Роналду поставил руководителям «Аль-Насра» трансферную цель. Звёздный нападающий хочет, чтобы клуб подписал опытного защитника Пепе, с которым он выступал в «Реале» и сборной Португалии. Пепе скоро исполнится 40 лет, но он до сих пор показывает хороший уровень игры.

Дзюба может пойти по стопам Роналду

Артём Дзюба уже больше двух месяцев находится без клуба. К счастью, у 34-летнего форварда есть варианты, и наверняка он подпишет контракт по ходу января. Интерес к Дзюбе проявляет «Сивасспор», располагающийся в нижней части турнирной таблицы Суперлиги. Также слухи говорят о том, что у Дзюбы есть предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, россиянин может пойти по стопам Роналду.

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Зидан возглавит «ПСЖ»

Зинедин Зидан по-прежнему не имеет работы. После выхода сборной Франции в финал чемпионата мира скорая отставка Дидье Дешама выглядит маловероятной, то есть Зидану, возможно, не имеет смысла ждать освобождения тренерского кресла в сборной. Слухи говорят о том, что Зидан может стать следующим главным тренером «ПСЖ». Правда, речь идёт не о ближайшей перспективе. Гранд Лиги 1 якобы рассмотрит кандидатуру Зидана, если «ПСЖ» плохо выступит в плей-офф Лиги чемпионов под руководством Кристофа Галтье.

Слухи собирал Александр Тихий.