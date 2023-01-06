Каррера: «Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера назвал фамилии двух футболистов «народной команды», которых подписал бы в свой новый клуб.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», - передает слова итальянского специалиста издание Sport24.

Напомним, что Каррера работал вместе с Промесом и Джикией в «Спартаке» в чемпионском сезоне-2016/2017.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.