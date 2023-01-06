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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес»

06 Января 2023 • 13:27 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера назвал фамилии двух футболистов «народной команды», которых подписал бы в свой новый клуб.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», - передает слова итальянского специалиста издание Sport24.

Напомним, что Каррера работал вместе с Промесом и Джикией в «Спартаке» в чемпионском сезоне-2016/2017.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Георгий Джикия Куинси Промес
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