Ивич мог оказаться не в «Краснодаре»

Сербский специалист Владимир Ивич, на днях занявший пост главного тренера «Краснодара», мог продолжить карьеру у себя на родине.

Как стало известно журналистам Sport24, перехватить тренера хотел белградский «Партизан», однако российский клуб оказался настойчивее в переговорах.

Ивич подписал с краснодарским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В его штаб вошли Христос Келпекис, Милош Вселинович и Синиша Гогич.

По итогам 17 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 25 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта.