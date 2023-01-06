Каррера оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее работавший главным тренером московского «Спартака», поделился мнением о работе нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль проделывает отличную работу. Команда демонстрирует хороший футбол», - передает слова Карреры издание «РБ Спорт».
Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом минувшего года. После 17 проведенных туров «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
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