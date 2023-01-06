Петржела: «Зенит» - отец русского футбола, а «Спартак» - сын-двоечник»

Чешский футбольный специалист Властимил Петржела провел сравнение между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу. «Зенит» - отец русского футбола, а «Спартак» – сын-двоечник», - передает слова Петржелы издание «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне петербургский коллектив уверенно лидирует в турнирной таблице после 17 туров. «Спартак», идущий на втором месте, располагается на второй строчке.