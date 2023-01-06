Мостовой дал совет «Спартаку»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой дал совет «красно-белым». Эксперт считает, что столичному клубу стоит делать ставку на российских игроков, а не легионеров.

«Что касается «Спартака», то не хочу никому и ничего советовать. У нас и так все в футболе разбираются. Скажу только, что пришло время, когда надо делать ставку на российских футболистов», - приводит слова Мостового издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.