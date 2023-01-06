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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-менеджер «Ромы»: «В Европе все знают Дзюбу»

06 Января 2023 • 10:21 Комментировать

Бывший менеджер «Ромы» Александр Сапега высказался о популярности экс-нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в Италии.

«Дзюба мне сильно помогал, потому что Артёма знают в Европе и в мире. Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе его знают. Артём был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за ЧМ-2018», - передает слова Сапеги издание «Чемпионат».

В настоящий момент 34-летний российский нападающий находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду Дзюба выступал на протяжении нескольких месяцев, после чего стороны расторгли трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Сапега
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