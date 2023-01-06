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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов прокомментировал интерес к Лайдуни в России

06 Января 2023 • 09:53 Комментировать

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался насчет потенциального трансфера полузащитника Аиссы Лайдуни в РПЛ.

«В РПЛ следят за игроками нашей команды. Так что не удивлюсь, если Лайдуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне тунисский полузащитник поучаствовал в 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Аисса Лайдуни
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