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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб РПЛ нацелился на подопечного Черчесова

06 Января 2023 • 09:48 Комментировать

Тунисский хавбек Аисса Лайдуни, который выступает на клубном уровне за венгерский «Ференцварош», пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Согласно информации «Спорт-экспресс», заинтересованность в его услугах проявляют «Вольфсбург», «Селтик», клубы из Франции, Италии и РПЛ.

Стоит отметить, что Лайдуни был одним из лидеров сборной Туниса на чемпионате мира – 2022. В двух из трех поединков он был признан лучшим игроком команды.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 23 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Трансферы футбола - зима 2023 Аисса Лайдуни
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