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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Слова Канчельскиса - это зависть, злоба»

06 Января 2023 • 00:26 Комментировать

Немало шуму в российском футбольном сообществе вызвали слова Андрея Канчельскиса о том, что российская сборная на чемпионате мира 2018 года, дескать, купила все матчи. Сам Канчельскис, напомним, имея шанс выступить на чемпионате мира в 1994 году, смалодушничал, подписал «письмо четырнадцати» и пропустил турнир. Слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» прокомментировал экс-защитник российской сборной Владимир Гранат.

- У меня нет слов. Наверное, он был свидетелем этого подкупа и поэтому так уверенно об этом говорит. Может быть, это зависть или озлобленность. Больше ни с чем не могу сравнить его слова, - цитирует слова Граната Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Чм-2018 Владимир Гранат
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