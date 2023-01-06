Гранат: «Слова Канчельскиса - это зависть, злоба»

Немало шуму в российском футбольном сообществе вызвали слова Андрея Канчельскиса о том, что российская сборная на чемпионате мира 2018 года, дескать, купила все матчи. Сам Канчельскис, напомним, имея шанс выступить на чемпионате мира в 1994 году, смалодушничал, подписал «письмо четырнадцати» и пропустил турнир. Слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» прокомментировал экс-защитник российской сборной Владимир Гранат.

- У меня нет слов. Наверное, он был свидетелем этого подкупа и поэтому так уверенно об этом говорит. Может быть, это зависть или озлобленность. Больше ни с чем не могу сравнить его слова, - цитирует слова Граната Sport24.