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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев готовится к свадьбе с фигуристкой

06 Января 2023 • 00:21 Комментировать

23-летняя фигуристка Елена Радионова и ее возлюбленный, футболист Константин Кучаев, решили провести каникулы на горнолыжном курорте. А накануне девушка показала фанатам нежный снимок в социальных сетях. Она запечатлена рядом с избранником на фоне заснеженных горных вершин.

Фанаты заметили, что на пальце спортсменки красуется кольцо с крупным камнем. К слову, вскоре фигуристка подтвердила догадки публики. Она призналась, что приняла предложение руки и сердца от Константина.

«Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала “да”!», - призналась Елена своим подписчикам в социальных сетях.

Фанаты обрадовались новости, которую рассказала известная фигуристка. «Как мы рады за вас!», «Вы такая прекрасная пара!», «Как же это здорово, когда люди встречаются, влюбляются и женятся!», «Лена, какая же ты счастливая рядом с Костей!», - пишут в Сети фолловеры.

Известно, что отношения футболиста и фигуристки начались два года назад. В тот момент Константин выступал за казанский «Рубин». Он написал девушке в социальных сетях. Интересно, что обычное общение вскоре переросло в роман, и спортсмены начали встречаться. Будучи в отношениях с Кучаевым, Елена неоднократно признавалась, что считает себя самым счастливым человеком, будучи рядом с Константином.

Фигуристка заявила, что получила предложение от футболиста в последний день ушедшего года – 31 декабря 2022 года. Некоторое время она наслаждалась моментом, но все же решила признаться своим фанатам в том, что решилась на такой важный шаг в своей жизни, поскольку уже готова к семейной жизни.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Кучаев Елена Радионова новости спорта новости звёзд
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