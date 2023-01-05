Ринат Билялетдинов заявил, что не считает уход Ловрена потерей для «Зенита»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена из «Зенита».

«Не сказал бы, что уход Ловрена станет проблемой для «Зенита», команда большую часть времени действует на половине соперника. Деян квалифицированный футболист, но у питерцев такие были и раньше», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

По мнению тренера, Ловрена может заменить Дмитрий Чистяков, плюс в команде есть Нуралы Алип, у которого имеются неплохие данные.

Напомним, 33-летний хорват текущей зимой перебрался в «Лион». По данным СМИ, сумма трансфера составила два миллиона евро.