Данильянц считает, что опыт Бердыева поможет «Сочи» успешно выступать

Иван Данильянц, бывший помощник Курбана Бердыева, высказался о назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Нужно видеть команду, быть там, чтобы о чем-то говорить. Я не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать», — заявил Данильянц «РБ Спорту».

По словам тренера, всю жизнь идут разговоры о том, что футбол Бердыева устарел, но в чемпионский сезон его «Рубин» пропустил меньше всех голов и забил больше всех в лиге, «Ростов» тоже был хорош. Бердыев уникален тем, что учится на протяжении всей жизни, отметил Данильянц.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров.