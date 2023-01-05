Нигматуллин: «Урал» — яркий пример того, как круто можно изменить ситуацию в свою сторону»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах «Урала» в первой части сезона в РПЛ.

«Урал» — яркий пример того, как круто можно изменить ситуацию в свою сторону. После семи туров казалось, что они явные претенденты на понижение в классе. Но потом был сумасшедший отрезок», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат». Эксперт отметил, что не бывает ничего невозможного, даже для клуба с небольшим бюджетом.

После 17 туров екатеринбургский клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко. В первом официальном матче РПЛ в новом году «Урал» сыграет со «Спартаком».