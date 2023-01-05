Нигматуллин: «Локомотив» — один из претендентов на вылет из РПЛ»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы «железнодорожников» на сохранение прописки в РПЛ.

«Не сбрасываю со счетов «Локомотив» в качестве претендента на вылет — при всем уважении к этому моему любимому клубу. Слишком напортачили за последние пару лет. Сейчас, к сожалению, «Локомотив» пожинает плоды», — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

Столичный клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Стоит отметить, что отрыв «Локомотива» от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет всего один балл.