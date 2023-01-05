Нигматуллин: «С «Химками» всё понятно, но мне не хочется, чтобы «Торпедо» вылетело»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от весенней части сезона в РПЛ.

«Жду интригу в нижней части турнирной таблицы. С «Химками» все более-менее понятно. Но мне очень не хочется, чтобы «Торпедо» Талалаева вылетело из РПЛ», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «автозаводцы» проделали большую работу для попадания в элитный дивизион, поэтому будет обидно, если команда вылетит в этом году.

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в РПЛ, набрав 12 очков, а «Торпедо» расположилось на последней (16) строчке, набрав 6 баллов.