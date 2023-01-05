Камоцци: «Дзюба должен играть за клуб, который ведёт игру с длинными передачами для него»

Футбольный менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос, какая команда подойдёт бывшему нападающему «Зенита» и «Спартака» Артёму Дзюбе.

«Дзюба — интересный игрок, он отлично играет головой и может сделать хорошую передачу другим атакующим игрокам. Он должен играть за клуб, который ведет игру с длинными передачами для него», — приводит слова Камоцци «РИА Новости».

Агент заявил, что не знает, где Дзюба продолжит свою карьеру. Камоцци надеется, что форвард найдет новую команду.

Напомним, 34-летний Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года. Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор».