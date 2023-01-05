Непомнящий: За стыковые матчи будут бороться 4-6 команд РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, кто покинет РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Я могу думать о том, кто точно вылетит, но говорить об этом — нет. Понятно, что пока все команды РПЛ математически сохраняют шансы на спасение — это такой закон. Обычно по весне случается всякое», — заявил Непомнящий «Чемпионату».

По мнению эксперта, аутсайдеры будут отнимать очки у более сильных команд. На прямой вылет будут стоять одна-две команды, а еще четыре-шесть клубом поборются за стыки, считает тренер.

Напомним, элитный дивизион покидают две последние команды, а еще две — играют переходные матчи с представителями Первой лиги.