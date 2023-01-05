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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин нашёл плюс в совмещении постов Галактионова в «Локомотиве» и молодёжной сборной России эксклюзив

05 Января 2023 • 21:55 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о совмещении постов главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в клубе и молодёжной сборной России.

«Сейчас сборная практически не функционирует. На данный момент чем сидеть и тренировать ничто (имеется в виду молодёжная сборная России - прим. «Евро-Футбол.Ру»), поэтому сейчас это нормально.

Конечно, если будут официальные игры, подготовка к ним, где надо очень много ездить и анализировать, смотреть, там тогда будет нереально. Сейчас же в лайт-режиме вполне реально и, наоборот, даже лучше. Ты в команде работаешь и попутно изучаешь всех игроков вокруг, то есть, ты в теме, можно сказать. Даже сейчас на данный момент это плюс», — сказал Балахнин.

38-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в конце первой части сезона чемпионата России. В зимнее трансферное окно «железнодорожники» усилились двумя полузащитниками, Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым, а также голкипером Ильёй Лантратовым.

После 17 туров команда Галактионова занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон в России возобновится 4 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Балахнин Михаил Галактионов РПЛ
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