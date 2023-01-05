Спортивный директор «Пари НН»: Агент Агапова поспешил с объявлением перехода игрока в ЦСКА

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном переходе защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

«До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА. Когда клубы договорятся о финансовых составляющих и медицинском осмотре, то вы все узнаете из официальных источников», — приводит слова Агапова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что представитель Агапова поспешил с объявлением перехода, пока никакие бумаги не подписаны.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» и ЦСКА достигли договоренности о трансфере 21-летнего футболиста, а агент защитника заявил, что Агапову осталось лишь пройти медосмотр.