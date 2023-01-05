Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о положении «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России.

«Пока трёх купили игроков… молодых из «Крыльев» и Лантратова. Ещё их вписать надо в команду, им много нужно менять.

Я думаю, что о вылете не должно идти речи, ведь Галактионова взяли не для того, чтобы он за выживание боролся, а, наоборот, чтобы вверх шёл. Посмотрим, как он будет работать», — сказал Тарханов.

Напомним, перед перерывом на зимнюю паузу «Локомотив» возглавил 38-летний Михаил Галактионов. Помимо «железнодорожников» он возглавляет молодёжную сборную России.

«Локомотив» после 17 туров набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.