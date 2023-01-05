Мухин уверен, что российские клубы не сыграют в еврокубках в 2023 году

Молодой хавбек московского ЦСКА Максим Мухин уверен, что нам не стоит ждать российские клубы в европейских клубных турнирах в течение всего наступившего года. Это же касается и официальных матчей национальной сборной России.

«Думаю, в этом году ситуация точно не разрешится. Дальше будем смотреть и верить», - рассказал футболист ТАСС.

С февраля 2022 года российские футбольные клубы не выступают в еврокубках из-за санкций ФИФА и УЕФА, а сборная России была исключена из стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира в Катаре, также россияне не сыграют в отборе к Евро-2024.