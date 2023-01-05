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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о совмещении постов Галактионовым: «Ну что это такое? Ни в одной стране мира такого нет»

05 Января 2023 • 19:42 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Михаилом Галактионовым постов главного тренера в «Локомотиве» и молодёжной сборной России.

«Ну что это такое? У нас страна 140 миллионов жителей и сколько людей не знают, где работу найти! Тем более футбольные люди. А вы делаете какие-то совмещения. Ни в одной стране мира такого нет», — приводит слова Мостового Vprognoze.

По мнению эксперта, как только Галактионов получил предложение от клуба, то сразу должен был сам уйти из сборной.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может уволить 38-летнего специалиста с поста главного тренера молодежной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Михаил Галактионов Молодёжная сборная России
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