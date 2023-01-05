Бушманов: Тавареш? «Спартаку» нужен центральный защитник

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о возможном трансфере защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Спартаку» больше нужен левый защитник, а не правый. Но на эту позицию нужен такой игрок, как Тавареш. В большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, подписание Тавареша создаст конкуренцию Даниилу Денисову, которая пойдет только на пользу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является главным претендентом на 21-летнего португальца. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тавареша в 2 миллиона евро.