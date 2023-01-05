​Колосков – о словах Канчельскиса: «Бред сумасшедшего человека»

Андрей Канчельскис считает, что Россия купила результаты на чемпионате мира в 2018 году. Тогда, напомним, российская сборная дошла до четвертьфинала мундиаля, пройдя в 1/8 финала Испанию.

На громкие слова Андрея Канчельскиса отреагировал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

«Это бред сумасшедшего человека. Человек в здравом уме никогда не скажет такой чуши, даже подумать об этом не сможет. Значит Канчельскису надо лечиться», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На домашнем мундиале в 1/4 финала сборная России проиграла Хорватии по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.