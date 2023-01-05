Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков – о словах Канчельскиса: «Бред сумасшедшего человека»

05 Января 2023 • 19:28 Комментировать

Андрей Канчельскис считает, что Россия купила результаты на чемпионате мира в 2018 году. Тогда, напомним, российская сборная дошла до четвертьфинала мундиаля, пройдя в 1/8 финала Испанию.

На громкие слова Андрея Канчельскиса отреагировал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

«Это бред сумасшедшего человека. Человек в здравом уме никогда не скажет такой чуши, даже подумать об этом не сможет. Значит Канчельскису надо лечиться», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На домашнем мундиале в 1/4 финала сборная России проиграла Хорватии по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
20:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Дзюба должен играть за клуб, который ведёт игру с длинными передачами для него»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: За стыковые матчи будут бороться 4-6 команд РПЛ
20:26 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Пари НН»: Агент Агапова поспешил с объявлением перехода игрока в ЦСКА
20:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент РПЛ порассуждал о прогрессе Пиняева
20:17 · Россия. Премьер-лига
Мухин уверен, что российские клубы не сыграют в еврокубках в 2023 году
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявит тренерский штаб Бердыева до конца недели
20:04 · Россия. Премьер-лига
Хавбек ЦСКА Мухин: «На «Зенит» я не смотрю»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Только Галактионов поможет «Локомотиву»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Зимой никуда не собираемся дергаться»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о совмещении постов Галактионовым: «Ну что это такое? Ни в одной стране мира такого нет»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Тавареш? «Спартаку» нужен центральный защитник
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Колосков – о словах Канчельскиса: «Бред сумасшедшего человека»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе
Все новости
Рекомендуем