Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем «красно-белых» Куинси Промесе.

«Чтобы войти в историю клуба, вы должны внести свой вклад в годы работы и титулов! Каждый игрок сейчас вносит свой вклад в достижения команды. Только один футболист не может выигрывать матчи», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего нидерландца 17 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.

После 17 туров московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 набранных очков.