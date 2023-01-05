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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе

05 Января 2023 • 19:16 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко поделился информацией о том, когда будут новости о его новой команде.

«Когда ждать новостей о моем новом клубе? После 10 января вы все узнаете», — приводит слова Черевченко Vprognoze.

Ранее 48-летний специалист был главным тренером «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок». Напомним, Черевченко находится в статусе свободного агента с февраля 2022 года, когда был уволен с поста наставника подмосковной команды.

Стоит отметить, что ранее в СМИ сообщалось о возможном назначении Черевченко главным тренером казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко
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