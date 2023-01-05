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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета

05 Января 2023 • 19:09 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы московского «Торпедо» не вылететь в Первую лигу по итогам текущего сезона в РПЛ. В турнирной таблице «автозаводцы», напомним, занимают последнее место, подопечные Андрея Талалаева набрали лишь шесть очков. Это вдвое меньше, чем у клуба с 15 места – подмосковных «Химок».

«Торпедо» будет очень сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Он пояснил, что команде Талалаева будет супертяжело бороться с конкурентами с таким количеством очков. Следовательно, москвичи точно вернутся в Первую лигу.

Первый матч в весенней части РПЛ «автозаводцы» сыграют с «Краснодаром», который накануне возглавил новый тренер – серб Владимир Ивич.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Роман Широков
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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