Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы московского «Торпедо» не вылететь в Первую лигу по итогам текущего сезона в РПЛ. В турнирной таблице «автозаводцы», напомним, занимают последнее место, подопечные Андрея Талалаева набрали лишь шесть очков. Это вдвое меньше, чем у клуба с 15 места – подмосковных «Химок».

«Торпедо» будет очень сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Он пояснил, что команде Талалаева будет супертяжело бороться с конкурентами с таким количеством очков. Следовательно, москвичи точно вернутся в Первую лигу.

Первый матч в весенней части РПЛ «автозаводцы» сыграют с «Краснодаром», который накануне возглавил новый тренер – серб Владимир Ивич.