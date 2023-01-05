Тарханов считает, что Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о совмещении постов Михаилом Галактионовым в «Локомотиве» и молодёжной сборной России.

«Я думаю, распылятся ему сейчас не надо. Хотя сейчас молодежь практически не играет нигде и сборов мало. Но все равно, считаю, что нужно сосредоточиться на «Локомотиве»», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Ранее сообщалось, что Галактионов может покинуть пост главного тренера молодежной сборной России.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров.