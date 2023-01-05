​Колосков считает, что Дзюба не должен завершать карьеру

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о будущем Артёма Дзюбы.

Как известно, уже больше двух месяцев 34-летний Артём Дзюба находится без клубной прописки. В начале ноября российский нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор» в Турции.

«Дзюбе рано уходить из футбола, нужно ещё поиграть. Артём не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

При этом Колосков добавил, что у Дзюбы наверняка будет не так много вариантов по продолжению карьеры.