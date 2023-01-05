Тарханов: «Я не завершаю тренерскую карьеру»

Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о том, собирается ли он заканчивать тренерскую карьеру.

«Пока я отдыхаю. Не завершаю тренерскую карьеру. Если будет что‑то интересное, рассмотрю», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Ранее 68-летний специалист был главным тренером ЦСКА, «Крылья Советов», «Химок», «Урала», «Торпедо» и многих других российских клубов. Помимо этого, Тарханов был ассистентом главного тренера в «Спартаке» и сборной России.

Последним местом работы Тарханова был армянский «Пюник», где он был вице-президентом команды до конца 2021 года.