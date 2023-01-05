Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев».

«Агапову еще 21 год, хороший возраст. Он перспективный, поэтому хорошо, что ЦСКА его подписывает. Такие ребята нужны «армейцам». Все его качества проявятся на футбольном поле, это будет заметно», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Агапов будет играть намного лучше, чем Бруно Фукс, который три года лечился от травм.

Ранее сообщалось, что Агапову осталось пройти медицинский осмотр и обсудить некоторые детали по контракту.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров.