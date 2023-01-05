Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»

05 Января 2023 • 18:32 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев».

«Агапову еще 21 год, хороший возраст. Он перспективный, поэтому хорошо, что ЦСКА его подписывает. Такие ребята нужны «армейцам». Все его качества проявятся на футбольном поле, это будет заметно», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Агапов будет играть намного лучше, чем Бруно Фукс, который три года лечился от травм.

Ранее сообщалось, что Агапову осталось пройти медицинский осмотр и обсудить некоторые детали по контракту.  

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов Пари НН Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе
19:09 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета
19:03 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» прокомментировали отсутствие ле Таллека в списке на зимний сбор
18:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Колосков считает, что Дзюба не должен завершать карьеру
18:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко сомневается, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я не завершаю тренерскую карьеру»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал лучшего защитника РПЛ
18:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес уже давно как русский»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала заявления Канчельскиса дурацкими
18:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Кто покинет РПЛ? Пусть будет борьба до последнего тура
18:13 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал клуб, который стопроцентно вылетит из РПЛ в конце сезона
Все новости
Рекомендуем