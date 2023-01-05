​Смородская назвала заявления Канчельскиса дурацкими

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», отреагировала на слова Андрея Канчельскиса.

Напомним, что Андрей Канчельскис раскритиковал Ольгу Смородскую. По словам экс-футболиста, она «натворила чудес» в московском клубе.

«Канчельскис совершенно не владеет темой. Его главная задача - задеть как руководителя. Меня совершенно это не волнует. Я вижу, с кем имею дело и знаю, почему он так себя ведёт. Он меня не волнует как человек и не хочу давать комментарии по его дурацким заявлениям», - высказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андрей Канчельскис регулярно отмечается громкими заявлениями. Так, например, в последнем интервью бывший игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что результаты сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году были купленными.