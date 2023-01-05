Алдонин: Кто покинет РПЛ? Пусть будет борьба до последнего тура

Экс-игрок столичного ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, кто покинет РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Пускай шансы будут у всех — борьба до последнего тура. Не хочется, чтобы кто-то заранее вылетел. Всем желаю успеха», — приводит слова Алдонина портал «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги в зоне прямого вылета (15-е и 16-е место) располагаются подмосковные «Химки» (12 очков) и «Торпедо» (6 очков). Напомним, в национальном первенстве продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта. Первая официальная игра РПЛ в этом году состоится 4 марта.