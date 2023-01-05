Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев может стать новым капитаном «Зенита», считает Семшов

05 Января 2023 • 17:49 Комментировать

Наставник ФК «Чайка» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто станет капитаном «Зенита» вместо покинувшего команду Деяна Ловрена. Напомним, 33-летний хорват перешел в «Лион». 

«Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном «Зенита», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что еще на капитанскую повязку может претендовать Дуглас Сантос, который уже занимал эту должность. Семшов считает, что тренерский штаб команды сделает правильный выбор.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Лион Зенит Деян Ловрен Далер Кузяев Чайка Дуглас Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Колосков – о словах Канчельскиса: «Бред сумасшедшего человека»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе
19:09 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета
19:03 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» прокомментировали отсутствие ле Таллека в списке на зимний сбор
18:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Колосков считает, что Дзюба не должен завершать карьеру
18:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко сомневается, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я не завершаю тренерскую карьеру»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал лучшего защитника РПЛ
18:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес уже давно как русский»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала заявления Канчельскиса дурацкими
18:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Кто покинет РПЛ? Пусть будет борьба до последнего тура
Все новости
Рекомендуем