Кузяев может стать новым капитаном «Зенита», считает Семшов

Наставник ФК «Чайка» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто станет капитаном «Зенита» вместо покинувшего команду Деяна Ловрена. Напомним, 33-летний хорват перешел в «Лион».

«Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном «Зенита», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что еще на капитанскую повязку может претендовать Дуглас Сантос, который уже занимал эту должность. Семшов считает, что тренерский штаб команды сделает правильный выбор.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка.