Канчельскис объяснил, за что критиковал Слуцкого

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, почему он критиковал Леонида Слуцкого.

«За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам эксперта, все те, с кем он общался, говорили о том, что Слуцкий является слабым тренером, ни один человек не назвал его сильным специалистом.

Напомним, последним местом работы 51-летнего Слуцкого был «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.