Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин может стать помощником Артёма Горлова в «Пари НН».

По сведениям «РБ Спорт», 35-летний Горлов планирует пригласить в нижегородский клуб двоих помощников. Отмечается, что одним из ассистентов может стать Точилин. На должность второго помощника рассматривается кандидатура Тимура Шипшева, который на данный момент работает в женском ЦСКА.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая завершится в начале марта.