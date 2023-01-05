Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит подписывать Тавареша

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак». Менеджер объяснил, почему ему не нравится 21-летний португалец.

«Во-первых, его физическое состояние — загадка. Во-вторых, если главный тренер хочет видеть его в команде потому, что они вместе были в «Базеле», это проблема», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, агент считает, что если игрок из «Бенфики» не уезжает в европейский топ-клуб, то этот футболист не так хорош.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» является главным претендентом на Тавареша.