Барбоза считает, что Тавареш заиграет в «Спартаке»

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Молодой, интересный, перспективный футболист, который не имел много возможностей играть в «Бенфике». Может, в России он сможет показать себя, у него большой потенциал, он будет развиваться дальше», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению агента, 21-летний игрок сможет проявить себя в «Спартаке», но ему нужно будет время для адаптации после такой травмы.

Тавареш пропустил практически весь минувший год из-за разрыва крестообразных связок и восстановился только в конце декабря.

Трансферная стоимость защитника оценивается в два миллиона евро.

