​Названа возможная зарплата Тавареша в «Спартаке»

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» может пополнить защитник Томаш Тавареш, который в настоящий момент представляет «Бенфику». Клубы ведут переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

Как стало известно Metaratings, московский клуб может предложить Томашу Таварешу трудовое соглашение с окладом в 1-1,2 миллиона евро. Также в контракт могут быть заложены бонусные выплаты за достижение определённых целей.

Стоит сказать, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пересекался с Томашем Таварешем, когда он выступал за «Базель» на правах аренды в прошлом сезоне.