Кирьяков считает, что «Торпедо» и «Химки» покинут РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков назвал команды, которые могут покинуть РПЛ по итогам текущего сезона.

«Первые претенденты на вылет из РПЛ — «Торпедо» и «Химки». Но футбол такая вещь, где все может быстро поменяться. На сегодняшний момент, как мне кажется, сложнее всего будет остаться именно этим командам», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Торпедо» располагается на последней (16) строчке. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.