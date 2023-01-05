Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков считает, что «Торпедо» и «Химки» покинут РПЛ

05 Января 2023 • 16:14 Комментировать

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков назвал команды, которые могут покинуть РПЛ по итогам текущего сезона.

«Первые претенденты на вылет из РПЛ — «Торпедо» и «Химки». Но футбол такая вещь, где все может быстро поменяться. На сегодняшний момент, как мне кажется, сложнее всего будет остаться именно этим командам», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Торпедо» располагается на последней (16) строчке. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Сергей Кирьяков Ленинградец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
16:25 · Россия. Премьер-лига
Барбоза считает, что Тавареш заиграет в «Спартаке»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Названа возможная зарплата Тавареша в «Спартаке»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Торпедо» и «Химки» покинут РПЛ
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Есть «Спартак» и все остальные»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о своём будущем
15:47 · Россия. Первая лига
Газизов сообщил, что «Уфа» практически закрыла все долги
15:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-биатлонист Тихонов — о Канчельскисе: «Когда ты не востребован, то остаётся только клевета и зависть»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Не скажу, что «Краснодару» обязательно нужна была смена тренера, но осенью команда забуксовала» эксклюзив
15:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Тикнизяна и Мампасси нужно убрать из «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Торпедо» покинет РПЛ
15:05 · Россия. Премьер-лига
Камышев сообщил о расторжении контракта с «Химками»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере нигерийского форварда официально
14:17 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ» 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру
13:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал трёх лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем