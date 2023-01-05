​Джикия: «Есть «Спартак» и все остальные»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал ответ на вопрос, чем его клуб лучше остальных в российском футболе.

«Всем. Есть «Спартак» и все остальные», - высказался Джикия в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

За «Спартак» Георгий Джикия выступает с начала 2017 календарного года. С тех пор защитник провёл за «красно-белых» 194 официальных матча. В них Джикия записал на свой счёт пять результативных ударов.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.