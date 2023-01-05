Тихонов высказался о своём будущем

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов ответил на вопрос о своём будущем.

«Что касается моей тренерской карьеры, то недавно были предложения от российских команд, но я отказался», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в будущем готов рассмотреть предложения не только из РПЛ, но и из Первой и Второй лиг.

Ранее 52-летний Тихонов возглавлял «Енисей», «Крылья Советов», «Спарту» Щёлково и «Астану». Помимо этого, специалист работал ассистентом главного тренера в «Спартаке» и «Краснодаре».

Тихонов находится в статус свободного агента с ноября 2021 года.