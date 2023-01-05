Экс-биатлонист Тихонов — о Канчельскисе: «Когда ты не востребован, то остаётся только клевета и зависть»

Бывший биатлонист Александр Тихонов высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Андрее Канчельскисе.

«Кто такой Канчельскис в нашем и мировом футболе? Когда ты не востребован, когда у тебя уровень совсем другой, то остается только клевета и зависть. Вот это и проявилось. Вот вся его личность», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Ранее бывший футболист заявил, что сборная России купила все матчи на домашнем чемпионате мира. Канчельскис отметил, что Король Испании неспроста приезжал в нашу страну перед стартом мундиаля в 2018 году.

Напомним, национальная команда России на ЧМ-2018 добралась до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграли Хорватии.