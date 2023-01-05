Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

- Когда приходит новый тренер, которого ты не знаешь, трудно его оценивать. Пока я вообще ничего не могу сказать про Ивича. Целесообразность его назначения покажут время, игра и результат.

- Какой результат был бы хорошим для «Краснодара» по итогам сезона?

- Здесь нужно понимать, какие задачи стоят перед командой в текущей ситуации. Понятно, мы привыкли, что «Краснодар» всегда борется за призовые места. Но сейчас, исходя из нынешних реалий, мы не знаем, чего хочет руководство от команды. Думаю, первоочерёдная задача – побеждать в каждом матче, стремясь к атакующему футболу. Раньше очки по осени считали, а теперь – по весне. Наверно, место в пятёрке станет хорошим результатом для «Краснодара» с этим составом.

- Команде требовалась встряска в виде смены тренера?

- Не скажу, что прямо обязательно нужна была смена тренера. Очевидно, что осенью команда забуксовала и недобрала очков. Что-то было необходимо – возможно, качественно поработать зимой либо произвести ротацию состава. Видимо, руководство посчитало, что требуется смена тренера. Наверно, у него были на то какие-то основания.