Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «Не скажу, что «Краснодару» обязательно нужна была смена тренера, но осенью команда забуксовала» эксклюзив

05 Января 2023 • 15:30 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

- Когда приходит новый тренер, которого ты не знаешь, трудно его оценивать. Пока я вообще ничего не могу сказать про Ивича. Целесообразность его назначения покажут время, игра и результат.

- Какой результат был бы хорошим для «Краснодара» по итогам сезона?

- Здесь нужно понимать, какие задачи стоят перед командой в текущей ситуации. Понятно, мы привыкли, что «Краснодар» всегда борется за призовые места. Но сейчас, исходя из нынешних реалий, мы не знаем, чего хочет руководство от команды. Думаю, первоочерёдная задача – побеждать в каждом матче, стремясь к атакующему футболу. Раньше очки по осени считали, а теперь – по весне. Наверно, место в пятёрке станет хорошим результатом для «Краснодара» с этим составом.

- Команде требовалась встряска в виде смены тренера?

- Не скажу, что прямо обязательно нужна была смена тренера. Очевидно, что осенью команда забуксовала и недобрала очков. Что-то было необходимо – возможно, качественно поработать зимой либо произвести ротацию состава. Видимо, руководство посчитало, что требуется смена тренера. Наверно, у него были на то какие-то основания.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич Алексей Селин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
16:25 · Россия. Премьер-лига
Барбоза считает, что Тавареш заиграет в «Спартаке»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Названа возможная зарплата Тавареша в «Спартаке»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Торпедо» и «Химки» покинут РПЛ
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Есть «Спартак» и все остальные»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о своём будущем
15:47 · Россия. Первая лига
Газизов сообщил, что «Уфа» практически закрыла все долги
15:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-биатлонист Тихонов — о Канчельскисе: «Когда ты не востребован, то остаётся только клевета и зависть»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Не скажу, что «Краснодару» обязательно нужна была смена тренера, но осенью команда забуксовала» эксклюзив
15:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Тикнизяна и Мампасси нужно убрать из «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Торпедо» покинет РПЛ
15:05 · Россия. Премьер-лига
Камышев сообщил о расторжении контракта с «Химками»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере нигерийского форварда официально
14:17 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Краснодар» с Ивичем надерёт зад лидерам РПЛ» 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, где хочет завершить карьеру
13:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал трёх лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем