Мостовой уверен, что «Торпедо» покинет РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, какие команды покинут РПЛ по итогам текущего сезона.

«Торпедо» процентов на 80 вылетит. Как мне кажется, «Химки» не слабее «Факела». Однако эта чехарда в «Химках»… Думаю, вторым претендентом на вылет станут «Химки» или «Факел», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги в зоне стыковых матчей (13-е и 14-е место) идут «Факел» (13 очков) и «Локомотив» (13), а в зоне прямого вылета (15-е и 16-е место) находятся «Химки» (12) и «Торпедо» (6). Возобновление РПЛ произойдет в начале марта.