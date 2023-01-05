Камышев сообщил о расторжении контракта с «Химками»

Полузащитник Илья Камышев рассказал, что расторг трудовое соглашение с «Химками».

«Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался. Веду ли с кем-то переговоры? Веду, но конкретики нет», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

Футболист заявил, что пока не знает, когда найдет новый клуб, поэтому первый зимний сбор он пропустит, будет тренироваться по индивидуальной программе.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Камышева в 200 тысяч евро.