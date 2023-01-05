Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение насчёт возможного перевода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

- Я предполагал, что переговоры с УЕФА продолжатся. Самый оптимальный вариант – всё-таки добиться того, чтобы эта организация допустила наши клубы и сборную к участию в европейских турнирах. Перейти в Азиатскую конфедерацию, а потом через несколько лет пытаться вернуться обратно в УЕФА – это будет проблематично. Теоретически я могу себе такое представить, но получится ли осуществить это на практике, неизвестно. К 31 марта должно быть однозначно понятно, куда мы двигаемся. Везде есть свои плюсы и минусы. Например, сейчас среднеазиатские команды летают на международные матчи иной раз по 7-8 часов, и это значит, что у нас перелёты станут занимать по 10-11 часов. Дорога будет съедать очень много времени. Поэтому перед принятием окончательного решения нужно крепко подумать. Коль была взята пауза, значит, какой-то диалог с УЕФА ведётся.